Степень готовности первой российской цифровой верфи достигла 60%

Первая в России цифровая верфь, которую создают специалисты "Военно-строительной компании" (ВСК) на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске, готова на 60%. Как сообщает Korabel.ru, на площадке в две смены ежедневно трудятся более 250 человек, привлечена 21 единица техники.

"Занимаемся устройством кровли и внутренних инженерных коммуникаций. Завершаем монтаж металлоконструкций корпусов завода, ведем установку кранового и прочего оборудования на готовые фундаменты. Возводим ограждающие конструкции, выполняем кирпичную кладку", – сообщил изданию военный строитель Вадим Жуков.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод ВСК

Завершить работы планируется в 2024 году. Этот проект должен стать типовым для судостроительной отрасли. Благодаря модернизации производства, количество выпускаемых на ОССЗ судов должно вырасти с трех до десяти единиц в год, а годовой объем металлопереработки – с 1000 до 10 000 тонн, уточнили в пресс-службе ВСК.

Строительство цифровой верфи на базе ОССЗ началось в 2022 году. Здесь будут выпускаться суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.

От обычной цифровую верфь отличает то, что каждый процесс производства на заводе цифровизирован. Здесь будут применены передовые промышленные технологии для повышения объёмов производства. Посредством сенсоров можно будет проводить мониторинг состояния оборудования и судостроительных процессов в реальном времени, анализировать данные с помощью искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения потенциальных проблем, а также автоматизировать и оптимизировать производственные операции.