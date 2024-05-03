Показаны кадры испытаний разработанного для ВМС США прототипа подводного беспилотника

Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине показал огромное значение в современных военных кампаниях беспилотных аппаратов различного типа и назначения. Речь идет прежде всего о разведывательном и боевом применении БПЛА. Но очевидно, что роль в битвах будущего будет возрастать и у наземных, морских, в том числе подводных, дронов.

Понимают это и в США. Правда, с присущими американцам гипертрофированными амбициями Пентагон отдает приоритет разработке в основном сложных и дорогих беспилотных аппаратов. Наверняка это объясняется еще и тем, что даже на создание прототипов таких дронов будущего требуются огромные средства, что очень выгодно оборонным компаниям США, а значит, военным чиновникам и политикам, утверждающим эти бюджеты.

Американское онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ) обратило внимание на снимки, опубликованные Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), отвечающем за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил. На них изображены кадры испытаний новейшего крупногабаритного подводного беспилотника Manta Ray, разработанного компанией Northrop Grumman по заказу Пентагона.

Сами испытания дрона прошли в воде у побережья Южной Калифорнии в феврале и марте этого года. Однако только опубликованные сейчас снимки позволяют рассмотреть некоторые особенности беспилотника и оценить в том числе его габариты, отмечает автор статьи.

Источник изображения: topwar.ru

Завершение испытаний в реальной морской среде знаменует собой важный этап для аппарата, который Northrop разработала для DARPA в рамках программы Manta Ray. Целью проекта является демонстрация критически важных технологий для нового класса беспилотных погружных аппаратов с очень длительным сроком службы, способных нести полезную нагрузку. Согласно DARPA, в настоящее время компания сотрудничает с ВМС США в следующих шагах по тестированию и внедрению технологии.

Согласно сообщению DARPA, недавние испытания Manta Ray в воде «продемонстрировали гидродинамические характеристики в море, включая операции под водой с использованием всех режимов движения и рулевого управления». Габариты дрона можно оценить, глядя на ниже опубликованный снимок, на котором руководитель программы DARPA доктор Кайл Вернер (справа) разговаривает с членом команды Northrop Grumman, стоя на борту транспортного средства.

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы перевезти Manta Ray с места сборки в Мэриленде на место испытаний в Калифорнии, Northrop Grumman пришлось отправлять его по частям из-за его огромных размеров. По данным DARPA, это позволит реализовать возможность быстрого развертывания данных морских дронов по всему миру, не занимая ценного места на пирсах военно-морских объектов.

Сочетание модульной транспортировки по пересеченной местности, сборки в полевых условиях и последующего развертывания демонстрирует первые в своем роде возможности сверхбольшого беспилотного аппарата

— заявил изданию Вернер.

По сути, Manta Ray спроектирован так, чтобы иметь возможность выполнять длительные миссии на большие расстояния в океанических условиях, куда не могут попасть люди, сообщили в компании-разработчике. Ключевая часть его функционирования связана с дополнительными энергосберегающими технологиями, позволяющими дрону переходить в режим гибернации при низком энергопотреблении на морском дне.

Конечно, приобретет ли Министерство обороны в конечном итоге предложение Northrop или нет, еще предстоит выяснить, уточняет автор статьи. Однако, возвращаясь к началу нашей публикации, и в этом случае можно констатировать, что даже если Пентагон не заключит контракт на серийное производство данных дронов, то деньги на его разработку были наверняка потрачены немалые. Хотя сумма затрат не разглашается, наверняка речь идет о миллионах долларов. Кроме того, аналогичный дрон, конечно не за свой счет, разрабатывает американская корпорация PacMar Technologies.