На оборонные предприятия Тульской области дополнительно трудоустроено 17 тыс. человек

ЦАМТО, 2 мая. Порядка 17 тыс. человек дополнительно трудоустроено на оборонные предприятия Тульской области в 2022-2023 годах, в 2024 году планируется набрать еще 8 тыс. человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин.

Во время встречи с главой государства А.Дюмин напомнил, что власти Тульской области, являющейся оружейной столицей страны, работают на поддержку оборонных предприятий. Он отметил работу руководителей предприятий, инженеров, конструкторов – всего персонала, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также губернатор уточнил, что наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.

"За 2022-2023 гг. было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – 8 тыс. человек. Цифра достаточно серьезная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме", – цитирует "РИА Новости" А.Дюмина.