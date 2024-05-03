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ТАСС

Украинский журналист обвинил Зеленского в неудачах ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи у въезда в Авдеевку 29 декабря 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи у въезда в Авдеевку 29 декабря 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Неудачи, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят на поле боя, стали следствием стратегических ошибок руководства страны, включая президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов, сообщает портал Tagesschau.

По словам журналиста, украинское руководство несет ответственность за стратегические просчеты, благодаря которым Россия за короткое время "смогла взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов". При этом, по информации Бутусова, Зеленский не хочет признавать правду и увольняет представителей военного руководства за доклады, содержащие негативную информацию. "Есть множества оптимистичных докладов [украинского командования президенту], которые не соответствуют действительности", - отметил журналист.

Ранее журнал Forbes сообщал, что за несколько недель 115-я и 67-я механизированные бригады ВСУ оставили свои позиции без приказа. При этом 115-я бригада считалась "одной из лучших в украинской армии". Первым подразделением, сбежавшим со своих позиций, стала 67-я бригада, которая вела бои в районе населенного пункта Часов Яр, но потерпела неудачу на фоне внутренних раздоров среди командования. 

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Страны
Россия
Украина
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