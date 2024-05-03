Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов

Дюмин: регион подготовил около 15 выпусков операторов БПЛА для силовых структур

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране открывшемся в Тульской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин.

Во время встречи с главой государства Дюмин напомнил, что на территории Тульской области одним из первых в РФ открыт центр подготовки операторов БПЛА на одном из полигонов воинских частей. По его словам, подготовка операторов идет в интересах министерства обороны, других силовых структур и максимально по мишенной обстановке приближена к тем условиям, где находятся наши военнослужащие, – это и оборонительные действия, и наступательные действия.

"Также включили элементы средств РЭБ для того, чтобы операторы учились обходить и принимать какие-то решения. Хочу доложить, что уже порядка 15 выпусков по этому направлению. Это серьезная поддержка, мы это делаем во взаимодействии с министерством обороны", - сказал Дюмин.