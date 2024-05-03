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Компания «Гравитон» запустила массовое производство носителей М2 в РФ

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Твердотельный накопитель
Инновационный твердотельный накопитель.
Источник изображения: SSD

Компания «Гравитон» заявила о старте выпуска инновационных твердотельных накопителей. Изначально в ассортимент будут включены устройства объемом хранения данных от 256 Гб до 2 Тб. Возможно, в дальнейшем линейка будет расширена. Новые образцы уже прошли сертификацию и добавлены в реестр Минпромторга.


Накопители формата M.2 2280 предназначены для ноутбуков и моноблоков. Они совместимы с любыми операционными системами, отечественными и зарубежными. Быстродействие оборудования гарантирует высокая скорость чтения/записи – 2400 и 1700 Мбайт/с.


Основой новых накопителей стали безбуферные контроллеры Phison E13T. Компания «Гравитон» официально заявляет, что при этом все производство конечного изделия находится в России. Но пока не особо ясно, будут ли они представлены в свободной продаже. Вполне возможно, что новинка разрабатывалась только для установки в собственных решениях компании.


Инженеры «Гравитон» в пресс-релизе утверждают, что накопители будут оснащены продвинутым ПО, где особое внимание уделяется защите данных пользователя с использованием технологии двойного шифрования. Устройство будет защищено от внешнего перегрева. При этом сам носитель не нагревается и не вибрирует в процессе работы. Отдельным преимуществом оборудования называют систему контроля состояния носителя информации (SmartECC).


Современные твердотельные накопители играют очень важную роль в конструкции серверов дата-центров. Благодаря наличию функции самодиагностики SmartECC, они позволяют снизить риск потери данных. Разумеется, дополнительно на них размещаются и резервные копии файлов. Надежность такого оборудования можно наглядно увидеть на примере работы онлайн-казино, которые возглавляют рейтинги на TopCasinoExpert. Они гарантируют честную игру и всегда работают без сбоев. Кстати, при наличии промокодов играть в слоты на таких сайтах можно абсолютно бесплатно, либо же их меняют на бонусы и уже идут с серьезным настроем забирать свой джекпот.

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