Российские военные в зоне СВО доставляют боеприпасы на электросамокатах

В зоне проведения спецоперации российские военные используют электросамокаты для доставки боеприпасов. Об этом сообщило 2 мая «ИА Регнум».

На кадрах видно, как российский солдат едет на электросамокате по разрушенной дороге мимо военной техники. Видео снято на дрон.

Ранее в этот день стало известно о том, что снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сорвав ротацию противника в зоне СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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