Швеция рассматривает возможность увеличения надводного и подводного флота

ЦАМТО, 2 мая. Швеция рассматривает возможность увеличения количества надводных боевых кораблей и подводных лодок в составе Военно-морских сил страны.

Как сообщает Naval News со ссылкой на опубликованный на прошлой неделе на сайте шведского правительства документ, парламентский комитет по обороне представил свое предложение на период с 2026 по 2030 гг., в котором предусмотрена закупка дополнительных надводных боевых кораблей и подводных лодок.

Ожидается, что данное предложение ляжет в основу следующего "Закона об обороне Швеции", принятие которого запланировано на конец этого года.

В отчете отмечается, что в настоящее время ситуация в ВМС Швеции в основном соответствует действующему "Закону об обороне". Хотя в нем также отмечается, что из-за нехватки личного состава ВМС не смогли укомплектовать все экипажи в соответствии с планом. В будущем основное внимание будет уделяться способности установить контроль над морями вблизи шведских берегов совместно с союзниками по НАТО.

В настоящее время Швеция закупает четыре тяжелых корвета класса Lulea ("Лулео"), поставки которых начнутся в первой половине 2030-х годов. Однако комитет выступает за закупку кораблей и другого класса с вводом в эксплуатацию в середине 2030-х годов, которые будут основаны на существующей конструкции с ограниченными модификациями (возможно, имеется в виду корабль класса Pohjanmaa).

Также, начиная с середины 2030-х годов, новый морской вертолет заменит имеющуюся эскадрилью NH-90 (шведская морская версия NH-90 TTH, получившая обозначение Hkp14F).

Имеющиеся корветы класса Visby, которые в настоящее время проходят ремонт и модернизацию в середине срока эксплуатации, останутся в строю до 2040-х годов, в то время как два меньших по размерениям корвета класса Gavle и два корвета класса Stockholm, которые сейчас переклассифицированы в патрульные корабли, в 2030-е годы будут заменены классом "Лулео".

Комитет утверждает, что следует рассмотреть вопрос о сохранении двух кораблей класса Gavle в эксплуатации до тех пор, пока на вооружение не поступит новый класс кораблей.

Важным новым предложением являются совершенствование подводного флота. Комитет отмечает, что две подводные лодки класса A26 Blekinge войдут в строй примерно в 2030 году и заменят действующую подводную лодку HMS Sodermanland и законсервированную HMS Ostergоtland с задержкой на 6-8 лет по сравнению с планом на момент подписания контракта в 2015 году.

Новая подводная лодка, известная как "Submarine 30", должна быть готова к поставке, начиная примерно с 2038 года. Она заменит три подводных лодки класса A19 Gotland. Будет изучена возможность увеличения подводного флота до шести кораблей, в том числе, возможно, до четырех подводных лодок нового класса.

По сообщению шведской телекомпании SVT, новая НАПЛ будет меньше по размерениям, чем A26 Blekinge, однако будет нести больше вооружения. Это заметное изменение, поскольку ранее ВМС Швеции выступали за покупку третьей подводной лодки класса A26 Blekinge. Ключевой особенностью A26 является возможность выхода боевых пловцов через многоцелевой шлюз.