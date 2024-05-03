Источник сообщил, что корабли "Тайфун" и "Виктор Великий" спустят на воду 7 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Носитель ракет "Калибр-НК" - малый ракетный корабль (МРК) "Тайфун" проекта 22800 и патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160 будут спущены на воду на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс" 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ России.

"Два новейших корабля будут спущены на воду 7 мая, в преддверии Дня Победы", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий" состоится в мае.

Известно, что оба корабля относятся к кораблям третьего ранга. Они обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением, что предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находятся четыре МРК проекта 22800 и как минимум три патрульных корабля проекта 22160.