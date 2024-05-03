Спутниковый оператор SES купит Intelsat и станет конкурентом Starlink

Люксембургский спутниковый оператор SES объявил о планах покупки американского Intelsat, что позволит ему обеспечить конкуренцию с системой Starlink компании SpaceX. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Сумма сделки составляет 3,1 миллиарда долларов. После ее заключения объединенная компания будет располагать примерно сотней многотонных геостационарных спутников. Объединенная сеть SES и Intelsat будет охватывать Ka-, Ku-, X-, C- и УВЧ-диапазоны, а также защищенные каналы. «Это дает нам уникальную позицию на рынке, позволяющую предоставлять услуги нашим клиентам», — считает гендиректор SES Адель Аль-Салех.

Издание отмечает, что в настоящее время на фоне развития низкоорбитальных спутниковых группировок значение геостационарных аппаратов снижается, поэтому основными клиентами последних могут стать, в частности, военные. Также в публикации отмечается общемировая тенденция к слиянию и укрупнению спутниковых компаний.

В июле 2022 года издание SpaceNews сообщило, что компании Eutelsat и OneWeb объявили о согласовании плана по слиянию для создания глобального оператора спутниковой широкополосной связи.

ЖЗЛ