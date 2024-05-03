Объяснены преимущества модульного варианта ЗРК «Бук-М3»

АЦ ВКО: модульный вариант ЗРК «Бук-М3» повышает уровень объектовой ПВО

Модульный вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» повышает уровень объектовой противовоздушной обороны (ПВО) против ракетных и беспилотных угроз, создаваемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Преимущества российского ЗРК в публикации журнала «Национальная оборона» объяснил Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

В организации отметили прирост разведывательных и огневых возможностей комплекса, достигаемый использованием его модульного варианта. В частности, для наведения зенитной управляемой ракеты на цель задействуются радиолокаторы подсвета и наведения, то есть для поражения низколетящей ракеты или беспилотника оптимизированы все огневые группы.

«Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен серьезно повысить уровень объектовой ПВО и парировать существующие и перспективные угрозы воздушных террористических атак», — подчеркнули в АЦ ВКО.

Ранее в АЦ ВКО заявили, что трудную задачу перехвата поставляемых на Украину ракет Storm Shadow и Système de Croisière Autonome à Longue Portée — Emploi Général (SCALP-EG) уже решает ЗРК «Бук-М3».