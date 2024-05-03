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ЦАМТО

"Калашников" нарастил на 50% объемы производства в I квартале 2024 года

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 2 мая. Концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска гражданской продукции на 50% в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вырос также выпуск продукции военного назначения.

Выручка предприятия за отчетный период возросла на 37%.

Дивизион станкостроения показал самый крупный прирост с начала года: в I квартале объем выпуска станков 250 ИТВМ вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выпуска боевого стрелкового оружия составил около 9%. В I квартале "Калашников" начал отгрузки усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года заказчику. План производства управляемых ракет и боеприпасов выполняется с опережением на 13%.

"В 2024 год предприятие вошло с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем в 2023 году. Задачи, которые стоят перед нами, весьма амбициозные, но я уверен, что коллектив справится, общими усилиями мы обеспечим их выполнение", – отметил управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников.

Рост объемов выпуска продукции стал возможен благодаря расширению производственных мощностей предприятия в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта развития производства. До конца года "Калашников" закупит 450 ед. нового оборудования и создаст 120 рабочих мест на новых производственных участках.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
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