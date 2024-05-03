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Flotprom

Шведские власти подготовят планы по увеличению флота

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Парламентский комитет Швеции по обороне представил свое предложение на период с 2026 по 2030 годы. Комитет призывает к закупке дополнительных боевых кораблей и подводных лодок.

Как сообщает Naval News, это предложение, скорее всего, послужит основой для следующего Закона об обороне Швеции, принятие которого запланировано на конец 2024 года.

Шведский корвет типа "Висбю"

Gotska Sandön


Парламентский комитет отмечает, что в настоящее время ситуация в ВМС Швеции в основном соответствует действующему закону об обороне, но фиксируется нехватка личного состава, которая не позволяет укомплектовать все экипажи в соответствии с планом.

В будущем основное внимание будет уделяться способности установить контроль над морями вблизи шведских берегов, указывается в документе. В частности, у ВМС Швеции есть обязательства перед союзниками по НАТО по обеспечению безопасности гражданского судоходства на маршрутах, проходящих через Балтийское море. Кроме того, шведский флот задействуют при ротации сил в рамках военно-морских оперативных групп Североатлантического альянса.

Сейчас в Швеции запущена процедура закупки четырех тяжелых корветов класса "Лулео", поставки которых начнутся в первой половине 2030-х годов. Однако парламентский комитет по обороне выступает за закупку дополнительных кораблей другого класса, которые необходимо ввести в эксплуатацию в середине 2030-х годов. Предполагается, что это будет не разработанная с нуля конструкция, а модификация уже существующего проекта под требования шведских ВМС. По данным Naval News, речь может идти о корветах класса "Похъянмаа", первый из которых в прошлом месяце заложили в Финляндии.

Согласно плану парламентского комитета, самые современные корабли флота Швеции – стелс-корветы класса "Висбю", которые в настоящее время проходят программу модернизации, продолжат выполнять задачи до 2040-х годов.

В составе ВМС также остаются два легких корвета класса "Гётеборг", построенные в первой половине 1990-х годов, и еще более устаревшие корветы класса "Стокгольм", несущие службу с 1984 года. Ранее предполагалось, что эти четыре корабля останутся в строю до момента ввода в эксплуатацию корветов класса "Лулео". Однако парламентский комитет призывает рассмотреть вопрос о сохранении двух корветов типа "Гётеборг", пока не появятся предложенные корабли нового класса.

Что касается подводного флота, то ориентировочно к 2030 году должны построить две дизель-электрические субмарины типа A26, чтобы заменить действующую ДЭПЛ "Сёдерманланд" и законсервированную "Эстергётланд". Это на восемь лет позже, чем предполагалось, когда в 2015 году подписывался контракт на подлодки A26.

Кроме того, в конце 2030-х годов должны начаться поставки подлодок нового поколения, которые заменят три субмарины класса "Готланд". Парламентский комитет предлагает увеличить закупку до четырех таких ДЭПЛ. По сообщению шведской общественной телекомпании SVT, новые субмарины будут меньше, чем A26, но получат больше вооружения.

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Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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