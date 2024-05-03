Греческая компания Sielman SA будет выполнять восстановление ЗРК "Хок" для ВС Украины

ЦАМТО, 2 мая. Минобороны США 29 апреля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с греческой компанией Sielman SA контракта стоимостью 49,946 млн. долл. на выполнение работ по восстановлению ЗРК "Хок".

Объемы работ и места их проведения будут определяться в рамках отдельных заказов. Как предполагается, контракт будет выполнен к 31 мая 2029 года.

Министерство обороны США не раскрывает содержание контракта, однако ранее сообщалось, что подписанное без проведения торгов соглашение предусматривает выполнение диагностики и заводского ремонта зенитных ракетных комплексов "Хок" и их узлов по размещенному в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) заказу для ВС Украины. Как заявлено, компания Sielman S.A. обладает уникальной квалификацией и оснащением для немедленного выполнения заводского ремонта устаревших ЗРК "Хок". У правительства США такие активы уже отсутствуют.

Для ВС Украины через компанию Sielman планируется восстановить и модернизировать различные компоненты ЗРК "Хок", включая РЛС, пусковые установки, центры управления огнем различного уровня, вспомогательные средства и сами ракеты-перехватчики MIM-23E.

Работы будут выполнены в два этапа: диагностика и ремонт. Этап диагностики включает демонтаж, проведение испытаний и оценки (TT&E) и финансируется по фиксированной стоимости. Второй этап включает ремонт и восстановление, и финансируется в формате оплаты затрат плюс фиксированное вознаграждение. Контракт должен быть выполнен к 13 ноября 2028 года с возможностью продления на 6 месяцев до мая 2029 года.

Как сообщал ЦАМТО, ЗРК "Хок" и ракеты для них неоднократно передавались Украине в рамках пакетов военной помощи из наличия Министерства обороны США.

В апреле 2024 года Госдепартамент США одобрил предоставление правительству Украины в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг поддержки зенитных ракетных комплексов "Хок" Фаза.3, а также сопутствующих элементов логистики и обслуживания. Полная стоимость программы может составить 138 млн. долл.