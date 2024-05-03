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Военное обозрение

Британская газета: Россия наращивает производство вооружений, нанося серьёзный удар по Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Очередное западное издание обрисовало довольно мрачную перспективу для киевского режима. Британская ежедневная газета Daily Express констатирует, что Россия непрерывно наращивает производство вооружений, тем самым нанося серьезный удар по Украине. Российская армия уже контролирует почти пятую часть бывших украинских территорий и продолжает продвигаться на запад, особенно на юго-востоке.

В качестве серьезности намерений Москвы не останавливаться на достигнутом издание цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил 1 мая на совещании в штабе Объединенной группировки войск в зоне СВО:

Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.

Источник изображения: topwar.ru

Британскому журналисту явно стало боязно после этих слов главы российского военного ведомства за судьбу Украины. Он напомнил об успехах ВС РФ на Донецком направлении и в Харьковской области. Сложности с удержанием обороны и сопротивлением российскому наступлению подтвердил накануне и главком ВСУ Александр Сырский, признавший потерю нескольких населенных пунктов к западу от ключевого опороного пункта на востоке Украины — города Авдеевка.

Правда, главной причиной неудач вновь названо отсутствие должной военной помощи Киеву со стороны Запада. И это при том, что российские военные на фронте никаких проблем со снабжением не испытывают. Более того, оборонные компании РФ производят столько боеприпасов, что их с лихвой хватает не только для воюющей группировки, но и для пополнения складских запасов. Одним словом, для Киева буквально «всё пропало», если западные союзники не предпримут срочных мер по исправлению ситуации.

Источник изображения: topwar.ru

Озабоченность по этому поводу (в какой уже раз) в минувший понедельник выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он признал, что именно задержки с предоставлением обещанной военной помощи со стороны альянса позволили России получить преимущество на поле боя. Что тогда мешало ВСУ в прошлом году добиться успеха в ходе «контрнаступления», когда в войсках всего было в избытке, остается за скобками.

Западные партнеры пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако задержка военной помощи сказалась на способности Киева к обороне, констатировал британский журналист. И сам не заметил, что ненароком подставил украинского пока еще президента Зеленского, который снова обещает взять реванш на фронте и с маниакальным упорством требует от России пойти на уступки в рамках придуманной фантазерами на Банковой «формулы мира».

Источник изображения: topwar.ru

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