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РИА Новости

В Кремле отреагировали на обвинения в адрес РФ в применении химоружия

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Открытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Песков: обвинения РФ в применении химоружия на Украине бездоказательны

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. Обвинения в адрес России в применении химического оружия ничем не подкреплены, страна соблюдает нормы международного права в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США накануне ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. Госдепартамент объяснил принятые меры тем, что российские войска якобы использовали в конфликте на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств не привел.

"Да, мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Радио Sputnik ранее сообщало, что ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении.

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