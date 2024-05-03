Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

С целью отвлечения внимания сил и средств противовоздушной обороны противника российская армия использует специальные беспилотные летательные аппараты – «приманки», на которые расходуются боекомплекты вражеских зенитных ракетных комплексов.

Украинские источники опубликовали кадры российских дронов-приманок для отвлечения средств ПВО ВСУ. На кадрах мы видим достаточно дешевые, судя по внешнему виду, беспилотники. Используя такие дроны, наша армия вынуждает противника расходовать дорогостоящие боекомплекты своих систем противовоздушной обороны.

Сейчас украинские вооруженные силы испытывают значительный дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов. По сообщениям ряда западных средств массовой информации, у ВСу заканчиваются противоракеты, с помощью которых украинская армия могла отражать ракетные удары российской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Попытки руководителей киевского режима заполучить дополнительные системы противовоздушной обороны у стран Запада в настоящее время так и не увенчались успехом.

Источник изображения: topwar.ru

Страны Европы не в состоянии предоставить украинской армии необходимое количество систем противовоздушной обороны, поскольку в арсеналах европейских армий и так уже свелись к минимуму зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним. Об этом ранее заявляли представители Польши, Германии и некоторых других государств Евросоюза.