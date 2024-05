Администрация Байдена пытается сделать украинский конфликт вечным (The American Conservative, США)

TAC: соглашение о безопасности с США втянет Украину в вечный конфликт

Двустороннее соглашение о безопасности с США втянет Украину в вечный конфликт, пишет TAC. Американский внешнеполитический истеблишмент решил таким образом затянуть бои еще на десять лет, ведь возвращение Трампа положит конец нынешней щедрости Вашингтона.

Брэдли Девлин

Вашингтон и Киев ведут переговоры о двустороннем соглашении по безопасности по образцу договоренностей, которые Украина уже заключила с рядом европейских держав сроком на десять лет.

Еще две недели назад нам внушали, что 61 миллиард долларов помощи сыграет решающую роль и непременно отстоит украинский суверенитет.

"Эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы Украины, и у нас появится шанс на победу", — заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала NBC. Речь шла о новом пакете иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, большая часть которого была предназначена для финансирования Киева.

С тех пор эта риторика почила в бозе. "Спасательного круга в 61 миллиард долларов Украине недостаточно", — гласил один из заголовков агентства Reuters. Ему вторил другой, от Атлантического совета: "Нового пакета помощи США не хватит, чтобы предотвратить победу России на Украине".

По оценкам Бюджетного управления конгресса, из-за пакета помощи расходы на оборону превысят ожидаемый уровень не только в этом году – тенденция сохранится как минимум до конца десятилетия. Но даже таких долгосрочных обязательств, судя по всему, недостаточно. В видеообращении в минувшие выходные Зеленский сделал заявление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы: дескать, Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, чтобы удержать Америку в конфликте в долгосрочной перспективе.

“Сейчас наши команды — Украины и США — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Наша цель — сделать это соглашение самым прочным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие десять лет. Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия”, — заявил Зеленский.

В понедельник украинские и американские официальные лица провели третий раунд переговоров по двустороннему соглашению о безопасности в формате телеконференции. Команду украинских переговорщиков возглавляет руководитель администрации президента Андрей Ермак. Он уверен, что соглашение будет заключено в ближайшем будущем (обе стороны подстегивает тревожная перспектива ноябрьских выборов). По словам Ермака, оно заложит “прочную основу для долгосрочного сотрудничества” и поможет достичь результатов, которые "будут напрямую способствовать поражению России".

С конца прошлого года, когда Америка и центральноевропейские державы начали намекать на готовность предоставить ВСУ больше помощи, Киев развернул обширные дипломатические усилия. В июле 2023 года на саммитах НАТО в Вильнюсе и "Семерки" в Хиросиме несколько стран согласились рассмотреть двусторонние соглашения с Украиной о безопасности.

Путь проторила Великобритания. В ходе январской поездки в Киев премьер-министр Риши Сунак объявил, что британцы предоставят режиму Зеленского еще 3,2 миллиарда долларов помощи и что Лондон и Киев заключили двустороннее соглашение о безопасности — его подробности по большей части не раскрываются, однако оно будет действовать в течение десяти лет или до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО.

В феврале за Великобританией последовали Германия и Франция. Обе страны также представили новые пакеты помощи и подписали двусторонние соглашения о безопасности. Немецкий пакет помощи составил 1,2 миллиарда долларов, а французский – 3,2 миллиарда, как и британский. Кроме того, двусторонние соглашения о безопасности с правительством Зеленского подписали Латвия, Финляндия, Дания, Канада, Италия и Нидерланды.

Но главная рыбина в этом улове — это сами США. Сколько бы двусторонних соглашений о безопасности европейцы ни подписывали, недавно обещанные Украине суммы от Великобритании, Германии и Франции все же позволяют предположить, что они по-прежнему не решаются подкрепить свои слова деньгами. Дядя Сэм же, со своей стороны, по-прежнему охотно выписывает жирные чеки.

Однако если не принять никаких превентивных мер, то долго это не продлится. Пока что Дональд Трамп и Республиканская партия не жалуются — их предвыборная кампания идет гладко. Да, Трамп согласился на некоторую помощь Украине (возможно, в виде кредита), но чутье по-прежнему велит ему держать Америку подальше от сухопутного конфликта в далекой Восточной Европе. Спикер палаты представителей Майк Джонсон пошел наперекор собственной партии и согласился на помощь Киев, чем окончательно обрек свою карьеру, — однако единственный вопрос сводится к тому, когда именно Республиканская партия передумает окончательно: в январе 2025 года или раньше.

Даже на фоне всего остального именно перспектива возвращения Трампа подстегивает украинцев и их западный хор подпевал все активнее продвигать двусторонние соглашения.

Еще они ищут способ, как сделать поставки оружия на Украину "трампоустойчивыми". "США и другие западные страны рассматривают возможность передать под начало НАТО многонациональную группу для координации поставок оружия на Украину, которой сейчас заведуют Соединенные Штаты. Это одно из ряда новых предложений, которые призваны сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа", — сообщил журнал Politico. На страницах же нашего журнала свои доводы изложил сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс: продлевая помощь Украине после 2024 года, "ястребы" пытаются ограничить дипломатические возможности Трампа в случае его возвращения в Белый дом и превратить его возможный отказ от дальнейшей поддержки Киева в "повод для импичмента".

Иными словами, внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?

Брэдли Девлин — политический редактор The American Conservative. Бывший аналитический репортер The Daily Caller, публиковался в The Daily Wire и The Daily Signal. Окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности политическая экономия.