В Китае спустили на воду первую подлодку для Пакистана

На китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group в Ухане спустили на воду головную ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039A/041"), предназначенную для ВМС Пакистана. Как уточняет ЦАМТО, в мероприятии участвовали начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, руководители верфи и другие высокопоставленные лица.

В общей сложности соглашение между Пакистаном и Китаем предусматривает поставку восьми подводных лодок, четыре из которых должна построить верфь Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а еще четыре – KS&EW в Пакистане.

Спуск на воду первой подлодки класса "Хангор" для Пакистана 78/SDF

Подводные лодки класса "Хангор" стали экспортным вариантом китайских субмарин класса "Тип-039A/041" ("Юань").

ВМС Пакистана не раскрывают подробностей о подсистемах субмарин класса "Хангор" и составе вооружения. Местные СМИ предполагают, что ДЭПЛ оснастят воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), но представители флота официально это не подтверждают.

Длина подлодок составит 76 метров, водоизмещение – 2800 тонн.

В настоящее время ВМС Пакистана располагают тремя подлодками с ВНЭУ класса "Агоста-90B" и двумя обычными ДЭПЛ проекта "Агоста-70".