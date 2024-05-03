Войти
Flotprom

В Китае спустили на воду первую подлодку для Пакистана

135
0
0

На китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group в Ухане спустили на воду головную ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039A/041"), предназначенную для ВМС Пакистана. Как уточняет ЦАМТО, в мероприятии участвовали начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, руководители верфи и другие высокопоставленные лица.

В общей сложности соглашение между Пакистаном и Китаем предусматривает поставку восьми подводных лодок, четыре из которых должна построить верфь Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а еще четыре – KS&EW в Пакистане.

Спуск на воду первой подлодки класса "Хангор" для Пакистана

78/SDF


Подводные лодки класса "Хангор" стали экспортным вариантом китайских субмарин класса "Тип-039A/041" ("Юань").

ВМС Пакистана не раскрывают подробностей о подсистемах субмарин класса "Хангор" и составе вооружения. Местные СМИ предполагают, что ДЭПЛ оснастят воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), но представители флота официально это не подтверждают.

Длина подлодок составит 76 метров, водоизмещение – 2800 тонн.

В настоящее время ВМС Пакистана располагают тремя подлодками с ВНЭУ класса "Агоста-90B" и двумя обычными ДЭПЛ проекта "Агоста-70".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Проекты
ВНЭУ
Похожие новости
03.07.2013
МВМС-2013 визитная карточка России
17.04.2013
Слезы на фоне «Амура»
18.12.2012
Непобедимое оружие слабых
18.04.2012
ВМС Индии в XXI веке — часть I
21.12.2011
Инновационные технологии в военном кораблестроении — часть II
30.11.2011
Суровая судьба дизель-электрических подлодок
18.06.2010
Пакистан начинает переговоры о закупке подводных лодок в Китае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК