Впервые показаны кадры пуска китайской аэробаллистической ракеты с гиперзвуковой боевой частью

Источник изображения: topwar.ru

Россия и Китай являются бесспорными лидерами в разработке и принятии на вооружение гиперзвукового оружия. В США пока что с этим всё не очень хорошо, большинство испытательных пусков гиперзвуковых ракет заканчиваются неудачей. Американская программа регулярно переносится по срокам, в том числе из-за существенного роста бюджета.

В 2018 году в западной прессе появилась информация, что в Китае прошли успешные испытания противокорабельной аэробаллистической «гиперзвуковой» ракеты воздушного базирования. Носителем комплекса стал стратегический бомбардировщик Xian H-6K, являющийся лицензионной копией советского реактивного бомбардировщика Ту-16.

По назначению и дальности новая китайская ракета аналогична российскому гиперзвуковому комплексу «Кинжал», хотя и имеет некоторые существенные тактико-технические отличия. Примечательно, что российские ракетные комплексы воздушного базирования поступили для несения опытно-боевого дежурства в ВКС примерно за год до испытаний ракеты в Китае. Первый успешный испытательный пуск «Кинжала» с истребителя МиГ-31БМ был произведен в марте 2018 года и произвел настоящий фурор среди западных военных и экспертов, которые до последнего не верили, что в России сумели создать ракету, способную достигать скорости в 10 Махов.

Как и российские комплексы «Кинжал» воздушного базирования, созданные в результате доработки ракет ОТРК «Искандер», китайские ракеты были разработаны на основе ракет наземного базирования DF-15 (по другой версии, DF-17). Обе ракеты могут быть носителями ядерного заряда. Однако есть и существенное отличие, заключающееся в том, что 10-метровая китайская ракета весит более 13 тонн. По этой причине поднять в воздух ее может только тяжелый бомбардировщик, причем для этого H-6K пришлось модернизировать путем усиления планера и установки специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса.

Источник изображения: topwar.ru

По этой же причине китайскую ракету можно назвать лишь условно гиперзвуковой. После пуска с «медлительного» бомбардировщика носитель движется с дозвуковой скоростью, в то время как российский аналог, запускаемый со сверхзвукового истребителя МиГ-31, который может летать со скоростью 2,32 Маха, сразу способен развить сверхзвуковую скорость. Поэтому гиперзвуковой скорости в китайском варианте условного аналога «Кинжала» достигает только боевая часть ракеты после отделения от носителя перед выходом на цель.

Первое видео испытательного пуска китайским бомбардировщиком-ракетоносцем Xian H-6K баллистической ракеты воздушного базирования YJ-21 (известна под обозначением 2PZD-21) появилось в сети. Сообщается, что в ракете реализован принцип стратегической ракеты DF-17 с баллистическим ускорителем и гиперзвуковой маневренной головной частью с самонаведением.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по кадрам, бомбардировщик запустил по целям сразу две ракеты. К слову, как отмечают эксперты, это единственное «преимущество» перед российскими «Кинжалами», так как истребитель МиГ-31 способен брать на борт только одну ракету.