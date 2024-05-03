Польская армия заключила контракт на поставку боеприпасов для авиационных пушек М197

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Вооруженные силы Польши собираются приобрести партию боеприпасов для своей военной авиации. Об этом сообщает польская пресса со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что предыдущая попытка закупки боеприпасов данного типа завершилась неудачно. Военное ведомство собирается исправить данную ситуацию, перезаключив контракт. 26 сентября 2023 года предыдущий тендер сорвался. Причиной срыва контракта стало отсутствие иных участников закупочных мероприятий.

Спустя более чем полгода после срыва контракта, польское агентство по вооружениям вновь пытается найти возможность обеспечения национальной военной авиации боеприпасами для пушек, установленных на самолетах FA-50. Теперь планируется закупить около 90 тысяч боеприпасов.

Напомним, что самолеты FA-50 вооружены авиапушкой системы M197 Gatling. Данные пушки отличаются высокой скорострельностью и могут быстро охлаждаться, что делает их использование максимально эффективным.

В настоящее время такие авиапушки используются военно-воздушными силами Польши, однако есть определенная проблема дефицита боеприпасов к ним. Известно, что самолеты FA-50 пока не могут использовать ракеты AIM-120 AMRAAM. Поэтому и существует потребность в использовании указанных выше боеприпасов.

Напомним, что самолеты FA-50 имеют системы связи стандарта Link 16, импульсно-доплеровские радары EL/M-2032, системы предупреждения об облучении и приборы ночного видения