В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

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Ульяновское высшее военно-техническое училище прекратило свою работу еще в 2011 году. Теперь же в Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить летчиков военно-транспортной авиации.

Об этом на отчетном совещании Законодательного собрания региона рассказал ульяновский губернатор Алексей Русских.

После закрытия высшего военного учебного заведения в его освободившихся корпусах разместили Суворовское училище. Сейчас для его воспитанников и преподавателей заканчивают строительство новых помещений, куда они вскоре переберутся.

Учебные занятия кадетов на новом месте начнутся 1 сентября.

Русских рассказал также, что ульяновские власти добились от министерства обороны России решения об открытии Высшего военного авиационного училища на площадях, где на данный момент размещаются суворовцы. Уже с 1 сентября там будут обучаться будущие пилоты военно-транспортной авиации.

До того как в 2011 году в эти корпуса переехало Суворовское училище, оно располагалось в другом здании, имеющем историческую ценность. Если примут соответствующее решение, там будет создана межвузовская военная кафедра для студентов местных гражданских высших учебных заведений.

Есть вопросы с финансированием, потому что это бремя тогда должно лечь на Министерство науки и высшего образования РФ

- пояснил губернатор суть проблемы.

Но он выразил надежду на ее скорое положительное решение, особенно с учетом задач, стоящих перед нашей страной в связи с проведением специальной военной операции.