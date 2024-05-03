Войти
Военное обозрение

В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

146
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ульяновское высшее военно-техническое училище прекратило свою работу еще в 2011 году. Теперь же в Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить летчиков военно-транспортной авиации.

Об этом на отчетном совещании Законодательного собрания региона рассказал ульяновский губернатор Алексей Русских.

После закрытия высшего военного учебного заведения в его освободившихся корпусах разместили Суворовское училище. Сейчас для его воспитанников и преподавателей заканчивают строительство новых помещений, куда они вскоре переберутся.

Учебные занятия кадетов на новом месте начнутся 1 сентября.

Русских рассказал также, что ульяновские власти добились от министерства обороны России решения об открытии Высшего военного авиационного училища на площадях, где на данный момент размещаются суворовцы. Уже с 1 сентября там будут обучаться будущие пилоты военно-транспортной авиации.

До того как в 2011 году в эти корпуса переехало Суворовское училище, оно располагалось в другом здании, имеющем историческую ценность. Если примут соответствующее решение, там будет создана межвузовская военная кафедра для студентов местных гражданских высших учебных заведений.

Есть вопросы с финансированием, потому что это бремя тогда должно лечь на Министерство науки и высшего образования РФ

- пояснил губернатор суть проблемы.

Но он выразил надежду на ее скорое положительное решение, особенно с учетом задач, стоящих перед нашей страной в связи с проведением специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.08.2006
«ЧЕРНАЯ АКУЛА» РВЕТСЯ В НЕБО
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия и Индия обсуждают ВТС
23.08.2006
Битва над Бомбеем
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Завод "Звезда" начал ремонт надводных кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК