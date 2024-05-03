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ТАСС

Эксперт считает, что военные поставки США не помогут Украине без новой мобилизации

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155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 немецкого производства вооруженных сил Украины в импровизированном "противоланцетном" укрытии на линии фронта, февраль 2024 года
155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 немецкого производства вооруженных сил Украины в импровизированном "противоланцетном" укрытии на линии фронта, февраль 2024 года.
Источник изображения: социальные сети

Ограничивающим фактором для успешной мобилизации станет необходимость экипировать солдат и обучить офицеров, заявил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Военная помощь США не спасет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, если Киев не проведет еще три этапа мобилизации. Такое мнение выразил военный эксперт, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs.

"Пакет [американской] помощи не решит большие проблемы Украины [на фронте]. <...> Украине потребуется мобилизовать больше людей, улучшить их систему обучения, а также адекватно экипировать новые войска", - отметил он. Кроме того, перед украинским военным руководством встанет задача "провести мобилизацию в три этапа", немедленно обеспечив ротацию находящихся на передовой военнослужащих ВСУ. Однако ограничивающим фактором для успешной мобилизации станет, по мнению Уотлинга, необходимость экипировать солдат и обучить офицеров.

"Эти проблемы можно решить, но это нужно сделать немедленно, если Украина хочет собрать необходимые ей силы к осени", - указал эксперт, подчеркнув, что только в таком случае у Киева появятся шансы перехватить инициативу на поле боя.

29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что Украина начала получать оружие и военную технику из США в рамках новых поставок, о которых Вашингтон объявил на прошлой неделе. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
США
Украина
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