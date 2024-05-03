Более 1 тыс. комплектов современных средств десантирования и парашютных систем поступило в ВДВ в 2024 году

Подготовка платформы П-7 с МКС-5-128Р для десантирования грузов в Сирии.

ЦАМТО, 2 мая. За зимний период обучения в 2024 году в Воздушно-десантные войска поступило более 1 тыс. современных комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Для этих целей используются людские парашюты Д-10, платформы П-7 для десантирования грузов с различными многокупольными системами.

Совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся в Воздушно-десантных войсках, требует разработки и внедрения новых средств десантирования, которые позволят десантировать с различных высот в любых погодных условиях личный состав, технику и грузы.

Парашютные заводы ведут разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.