АЦ ВКО: ЗРК "Бук-М3" решает задачу перехвата КР Storm Shadow/SCALP-EG

ЦАМТО, 2 мая. Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных КР трудной задачей, для решения которой предназначен ЗРК "Бук-М3".

Об этом заявили в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

"С точки зрения перехвата, ТТХ Taurus довольно похожи на ранее переданные Украине Storm Shadow/SCALP-EG. В англо-французских КР большой дальности также реализованы технологии снижения радиозаметности, обеспечен полет с огибанием рельефа местности на высоте 30-40 м. Ракеты имеют такую же скорость, что и Taurus. Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК "Бук-М3" и предназначен", – говорится в статье АЦ ВКО в журнале "Национальная оборона".

Основная проблема перехвата низколетящих целей – позднее обнаружение. Такие цели "засекаются" лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. Однако ЗРК семейства "Бук" имеют в своем составе техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт. Это радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М. За счет подъема антенного поста на высоту 21 метр, РПН 9С36М заметно "отодвигает" линию радиогоризонта.

"Малая заметность Taurus и Storm Shadow не поможет им уйти от перехвата. Благодаря мощным радарам ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности", – цитирует "РИА Новости" экспертов центра ВКО.

ЗРК "Бук-М3" предназначен для поражения средств воздушного нападения на средней дальности, в любое время суток, при любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиотехнического и огневого противодействия противника.