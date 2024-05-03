Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск

ЦАМТО, 2 мая. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 1 мая провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника.

В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", – сказал глава российского военного ведомства.

"Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем, в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции.

Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта, техники и вооружения.

Также министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.