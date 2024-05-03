"Их нельзя убить". Американцы показали, как готовятся воевать с русскими

Foreign Policy: американские военные сделали вывод из конфликта на Украине

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Американские генералы смоделировали войну, которую собираются вести. Судя по недавним учениям, армия США извлекла уроки из российско-украинского конфликта. На что делают ставку крупнейшие вооруженные силы мира — в материале РИА Новости.

"Особое ощущение"

Журналисты Foreign Policy побывали на полигоне Форт-Ирвин, что в пустыне Мохаве. Там прошли учения под названием "Проект "Конвергенция". "Бои" проходили в специально построенных декорациях — "городе" под названием Уджен.

При этом роль врагов играют сами американские солдаты. Их фракция носит вымышленное название, однако действует по образцу российской или китайской армий. Как пишет издание, устроители учений постарались сделать такие подразделения даже "более сильными", чем у реальных потенциальных противников.

Учли опыт боев за Мариуполь и Херсон. Для пущей реалистичности наняли актеров, которые играют мирных жителей. Но главная особенность "Проекта "Конвергенция" — людям из "вражеских подразделений" противостоят в основном роботы. Дроны сбрасывают на оппонентов пенопластовые "снаряды". Роботы-собаки обыскивают дома. Беспилотные колесные броневики имитируют обстрел позиций из "Джавелинов".

Сражаться не с живыми людьми, а с бездушными машинами психологически непросто, признается журналистам один из участников "сил противника" лейтенант Айзек Маккарди. "Когда ты стреляешь в робота и не можешь его убить, это совершенно особое ощущение", — отмечает он. Впрочем, авторы статьи оговариваются: реальное оружие на учениях не применяли, а потому по-настоящему оценить эффективность наземных безэкипажных платформ нельзя.

Робот вместо рядового

Нынешние учения — шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения. Американские генералы решили свалить на них всю "скучную и грязную работу". "Цель в том, чтобы поставить в самое опасное место на поле боя робота, а не 19-летнего рядового, только что закончившего базовую подготовку", — пишет издание.

Полностью заменять человека не планируют. Хотят, чтобы соотношение людей и машин было два или три к одному.

Однако до полноценного симбиоза солдата и машины еще далеко. Дело не только в том, что сами наземные роботы далеки до совершенства — есть сложности с их управлением, надежностью, недостаточно развита система автономной работы. Проблема куда существеннее — гигантские государственные структуры неповоротливы, действуют по инерции и не поспевают за военными новшествами.

Запуск БЛА RQ-11B Raven Источник изображения: © Flickr / U.S. Fifth Fleet

Армия США пока лишь начинает осваивать технологии, которые уже давно и активно применяют стороны конфликта на Украине. Отстает и оборонка, которая продолжает выпускать ненужные виды вооружений. Так, с большим опозданием в этом году удалось отменить программы по производству беспилотников RQ-11 Raven и RQ-7 Shadow, прозванных "летающими газонокосилками" за "выдающуюся" скорость. Каждый из них стоит миллион долларов — этого достаточно, чтобы выплатить взводу рядовых годовую зарплату.

В то же время до сих пор не создали средств борьбы с дешевыми квадрокоптерами, способными вывести из строя стоящий на земле сверхдорогой истребитель.

"Айфон" убивает

Пехота тоже только-только привыкает к новой реальности. "Если российско-украинский конфликт и научил чему-то армию (США. — Прим. ред.), так это тому, что нужно смотреть вверх. Солдаты прислушиваются к дронам и придумывают боевые приемы для защиты от них. Если что-то можно увидеть или почувствовать, это можно убить", — пишет Foreign Policy.

Силы "противника" в городе Уджен были оснащены 105 расчетами ударно-разведывательных беспилотников и могли одновременно применять сотни небольших аппаратов. Чтобы выжить в таких условиях, солдатам приходится "быть все меньше и меньше — почти невидимыми", отмечает издание. А громоздкие установки связи и мониторинга — например, антенны — сразу становятся потенциальной целью атаки, что может привести к потерям среди личного состава.

Американские военнослужащие Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory

Еще одно открытие американцев — использовать мобильные телефоны на поле боя опасно. Может засечь противник. "Мобильный телефон — это новая сигарета в окопе, — приводит журнал слова одного из командиров. — Мы показали солдатам: "Эй, твой айфон может тебя убить".

С другой стороны, армейские системы связи и управления войсками — тяжелые, малоэффективные, морально и физически устаревшие. Выявлять цели для ударов и отдавать приказы можно с куда большим успехом с помощью тех же планшетов и смартфонов от Apple.

Один из участников учений, командующий первой бронетанковой дивизией Джим Айзенхауэр, рассказал, что использование современных гаджетов позволило ему сократить размер боевого аванпоста на 95 процентов, с 326 до восьми военнослужащих. В результате "силы противника" даже не заметили этот командный центр.

Антиутопия близко

Отметим: украинские военные признавались, что предпочитали пользоваться электронными устройствами на поле боя даже несмотря на то, что западные инструкторы настойчиво рекомендовали этого не делать.

Кроме того, курсанты из ВСУ, проходившие тренировки в Европе, удивлялись, что их наставники совершенно игнорируют возможности, которые предоставляют недорогие коммерческие дроны.

Что касается наземных беспилотников, то и здесь Россия и Украина опередили американцев. Колесные и гусеничные платформы обе стороны уже используют для эвакуации раненых, минирования и даже в штурмовых действиях. Все чаще происходят бои между различными видами дронов.

Foreign Policy отмечает: с развитием автономности таких систем возникнет проблема, предсказанная в многочисленных книгах и фильмах в жанре "антиутопия". Не исключено, что вооруженные роботы в определенный момент выйдут из-под контроля человека. Однако сейчас американских военных, по их собственному признанию, больше волнует, что подобные боевые системы попадут в руки потенциальных врагов.