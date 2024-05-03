Зенитчики рассказали об особенностях работы ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — это боекомплект на 16 ракет, дальность обнаружения цели — 32 км, дальность поражения — 16 км. Благодаря зенитчикам южной группировки войск, авиация противника на Донецком фронте практически не появляется, а если и работает, то с очень дальних дистанций. «Известия» 2 мая показали работу ЗРК «Тор-М2». рассказал 2 мая , демонстрируя работу боевой машины.

Как рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, противник бросает планирующие бомбы, однако ВС РФ научились успешно их сбивать.

По словам командира батареи «Тор-ов» южной группировки войск с позывным Ёжик, эта машина способна уничтожать любые крылатые ракеты в зоне поражения. Он на СВО с первого дня и является одним из тех, кто отучил Вооруженные силы Украины (ВСУ) от применения ударных БПЛА Bayraktar, сбив несколько штук в районе острова Змеиный. Теперь он и его команда закрывают небо над Донецком.

«Основная задача моей батареи — недопущение пролета в зоне ответственности авиации противника, пролета крылатых ракет, полета управляемых авиационных бомб. Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника. Коэффициент поражения самолета противника — 0,9%, практически 100% попадание ракеты в цель. Причем ракета распознает ложные цели, следует на истинной целью до момента поражения», — рассказал Ёжик.

Командир расчета с позывным Скала за время СВО сбил более 40 воздушных целей. В последнее время ими в основном становятся разведывательные беспилотники самолетного типа — «Фурии», «Лелеки» и другие. Внутри боевой машины он показывает рабочее место командира и оператора, объясняет, как и что они видят на экранах.

«На индикаторе оператора появляется малоразмерная белая точечка, которая движется. Различить, что это за цель можно по уровню сигнала, который исходит от цели. Например, если сопровождать птицу, то сигнал будет очень слабый и неустойчивый. Когда сопровождаешь беспилотник, его сигнал спокойный, также его можно увидеть в камеру», — пояснил Скала.

Оператор «Тор-М2» с позывным Шмель показывает на радаре, как наблюдает цель, поскольку сигнал отражается ото всего, а антенна боевой машины ловит и отражает сигнал.

«Неважно, это птица, фанера, железо, от всего сигнал отражается и возвращается к нам. Я навожу на цель, машина захватывает ее на автосопровождение и дальше уже сама сопровождает», — отметил он.

Однако, как выяснил корреспондент «Известий», во время наведения «Тор» фонит и хорошо виден противнику. Поэтому нужно действовать быстро. А если ракету уже выпустили, нужно действовать хладнокровно: не пытаться уехать, а спокойно сбивать. И такой опыт у бойцов тоже есть.

«Это одна из уничтоженных нашей системой противовоздушной обороны (ПВО) целей. Американская авиационная противорадиолокационная ракета HARM. Была запущена с самолета, летела по нашим позициям. Она наводится на станции обнаружения, станции наведения — в общем на РЛС (радиолокационные станции. — Ред). Но наши ребята оказались проворнее. Сбили ее. Вот снесло боевую часть, а задняя, в которой находится маршевый двигатель, просто упала на землю», — показал журналист одну из сбитых «Тором» целей.

29 апреля Минобороны рассказало, как расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на приграничных территориях Белгородской области.

Ранее, 15 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как артиллерийский расчет ЗРК «Тор» группировки «Восток» Вооруженных сил России поражает воздушные цели украинской армии на угледарском направлении. Ключевая цель артиллеристов — прикрытие основных наземных подразделений ВС РФ от ударов противника с воздуха.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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