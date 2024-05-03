Состоялся спуск на воду головной ДЭПЛ класса "Хангор" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 2 мая. На китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd в Ухане 26 апреля состоялась церемония спуска на воду головной ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B"), предназначенной для ВМС Пакистана.

Как сообщило командование пакистанского флота, в мероприятии приняли участие начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, представители китайских компаний China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC), Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd, другие высокопоставленные лица.

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок для ВМС Пакистана была согласована в апреле 2015 года по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В соответствии с соглашением, четыре подлодки должны быть построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае и поставлены ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре субмарины предполагается построить в Пакистане на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) и передать ВМС Пакистана к 2028 году. В настоящее время программа отстает от графика.

Церемония резки первой стали для строительства подводной лодки "Тасним", которая является пятой ДЭПЛ класса "Хангор" и первым кораблем пакистанской постройки была проведена на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. Закладка киля ДЭПЛ состоялась 26 декабря 2022 года. В феврале 2024 года KS&EW заложила киль шестой подлодки серии и второй пакистанской постройки.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Тип-039A/041" "Юань". Согласно данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составит 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии.