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ЦАМТО

Украина запросила у немецкой Quantum-Systems 812 дронов Vector

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Штаб-квартира компании Quantum-Sys
Штаб-квартира компании Quantum-Sys.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 2 мая. Украина направила запрос Германии на передачу более 800 разведывательных БЛА Vector производства немецкой Quantum Systems.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 28 апреля изданию Der Spiegel глава компании Флориан Зайбель.

Неделей ранее Ф.Зайбель вместе с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком посетил Украину. В ходе этого визита Киев выразил заинтересованность в приобретении дополнительно 812 дронов Vector, соответствующий запрос был отправлен в специальный штаб по Украине Министерства обороны Германии.

В рамках того же визита Р.Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода Quantum-Systems по производству БЛА на Украине. Компания намерена инвестировать в производственные мощности до 6 млн. евро в ближайшие два года, на заводе будут работать около 100 человек.

По данным издания Defense News, Quantum-Systems по состоянию на январь текущего года создала на Украине учебный и логистический центр, в котором украинские инструкторы подготовили, по меньшей мере, 200 операторов БЛА. Компания планирует в 2024 году более чем в два раза увеличить число местных инструкторов.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
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