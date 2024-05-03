Эксперты заявили, что в полярных кратерах Луны достаточно воды для обеспечения экспедиций

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая. /ТАСС/. Ученые из Индийской организации космических исследований (ISRO) в сотрудничестве со специалистами других научных центров провели исследование, указывающее на возможность наличия больших объемов водяного льда в полярных кратерах Луны. Об этом индийское космическое ведомство сообщило на своем сайте.

"Недавнее исследование выявило доказательства высокой вероятности присутствия водяного льда в полярных кратерах Луны. <...> Исследование говорит о том, что количество подземного льда на глубине первых нескольких метров примерно в пять-восемь раз больше, чем на поверхности на обоих полюсах", - говорится в сообщении.

"Таким образом, бурение на Луне с целью отбора проб или добычи этого льда будет иметь первостепенное значение для будущих миссий и долгосрочного присутствия человека", - отмечается в тексте.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, площадь водяного льда в северном полярном регионе спутника Земли вдвое больше, чем в южном полярном регионе. Как указывает ISRO, исследование также подтверждает гипотезу о том, что основным источником подповерхностного водяного льда на лунных полюсах стало выделение газа во время вулканизма в имбрийский период (геологический период в истории Луны).

Исследование проводят ученые входящего в ISRO Центра по применению космической техники (Space Applications Centre) в сотрудничестве с исследователями из Индийского технологического института в Канпуре, Индийского института технологии в Дханбаде, а также при участии специалистов из Университета Южной Калифорнии и Лаборатории реактивного движения (США). В ходе исследования проводился анализ данных, полученных благодаря оборудованию, установленному на индийской лунной орбитальной станции "Чандраян-2" и аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Индия в последнее время активно развивает национальные космические программы, в том числе лунную. 23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Южноазиатская республика также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. В октябре 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал космическое ведомство страны к 2040 году доставить на Луну первую экспедицию индийских астронавтов.