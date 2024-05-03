Разведчики с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили украинский дрон типа «Баба-Яга»

Разведчики Южной группировки войск с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожили тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга». Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделились 2 мая в Минобороны РФ.

В ночное время суток один из расчетов ПТРК «Корнет» получил информацию о том, что в районе их позиций работает тяжелый коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который также называют «Бабой-Ягой». Координаты БПЛА были оперативно уточнены, и расчет первым же пуском ракеты уничтожил дрон.

«Оператор [БПЛА] сообщил, где она («Баба-Яга». — Ред.) находится, и мы буквально в считанные минуты отработали по данной цели. Цель была поражена», — сообщил военнослужащий ВС РФ.

В Минобороны отметили, что разведчики действуют в черте населенного пункта, оборудовав огневые позиции в одном из полуразрушенных зданий. Работая слаженно с операторами БПЛА, расчеты «Корнета» поражают огневые точки, технику и живую силу противника, тем самым помогая продвигаться вперед штурмовым подразделениям ВС РФ.

Ранее, 1 мая, в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружили и подавили 283 украинских беспилотника. Так, уточняется, что в Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три дрона типа «Баба-Яга», которые управлялись системой Starlink и несли самодельные взрывные устройства.

До этого, 23 апреля, в Минобороны рассказали, как танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации уничтожили блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ. Среди прочих достижений российских танкистов ― уничтожение украинского БПЛА типа «Баба-Яга».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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