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ТАСС

МО РФ сообщило о поражении "Корнетом" тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-яга"

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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Разведчики Южной группировки войск уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины "Баба-яга". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ночное время суток один из расчетов ПТРК "Корнет" получил информацию о том, что в районе их позиции на малой высоте работает украинский тяжелый коптер, прозванный на фронте "Бабой-ягой". <...> В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты". - говорится в сообщении ведомства, которое сопровождается соответствующими кадрами.

Отмечается, что разведчики, работая во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, успешно применяют переносные противотанковые ракетные комплексы для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвигаться вперед штурмовым подразделениям. 

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