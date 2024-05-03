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Вестник Мордовии

Какой "штурмовой танк" стал бы идеальным для современных военных действий

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Прошедшие полевую модернизацию российские танки, прозванные "царь-мангалами", продемонстрировали, что наряду с техникой, имеющей традиционную компоновку, необходимы боевые машины, отличающиеся по конструкции от обычных серийных танков.

Например, точно не помешали бы образцы, у которых вместо вращающейся башни были бы рубки с установленным в них вооружением.

По внешнему виду такой "штурмовой танк" напоминал бы выпускавшийся в 50-е годы в Омске СУ-122-54 или Объект 600. Напомним, что на нем использовалась 122-мм нарезная пушка Д-49. Она имела горизонтальные углы наведения орудия в 16 градусов. Возвышение - +16 градусов, склонения - 4.

Пулеметное вооружение было также достаточно мощным. Так, с орудием был спарен самый мощный до сегодняшнего дня из выпускавшихся серийно 14,5-мм пулемет КПВТ. Такой же использовался в качестве зенитного. Боекомплект составлял 35 снарядов к орудию и 600 выстрелов к пулеметам. Экипаж - 5 человек. Масса - более 36 тонн. В качестве базы использовался средний танк Т-54А.

В новом облике боевая машина могла бы быть выполнена на основе более современных образцов, получивших мощное многослойное бронирование не только лобовой части, бортов, но и крыши. Как у "царь-мангалов", защитой от дронов-камикадзе стали большие дополнительные экраны с системами РЭБ. Не лишними бы были дымовые гранатометы. Хорошие возможности наблюдения за местностью обеспечивались бы комплектом видеокамер. Для проделывания проходов в завалах и минных полях понадобились бы бульдозерные отвалы и тралы.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
КПВТ
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