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bmpd.livejournal.com

Новая модификация американской боевой машины пехоты Bradley

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Как сообщил американский веб-ресурс "The War Zone" , армия США представила новый вариант своей боевой машины пехоты М2 Bradley, получивший обозначение М2А4Е1 и отличающийся от варианта М2А4 главным образом установкой комплекса активной защиты Iron Fist Light израильской компании Elbit Systems. Также сообщено, что модификация М2А4Е1 получила улучшенный тепловизионный прицел наводчика с изображением высокой четкости и блок климат-контроля десантного отделения.

Новый вариант американской боевой машины пехоты М2А4Е1 Bradley с установкой комплекса активной защиты Iron Fist Light израильской компании Elbit Systems (с) армия США

В остальном вариант М2А4Е1 соответствует последней строевой модификации БМП Bradley M2A4, переоборудуемой в ходе модернизации из вариант М2А2 и М2А3 и поступающей в части американской армии с 2022 года.

Установленный на M2A4E1 комплекс активной защиты (КАЗ) Iron Fist Light состоит из размещенных на башне машины двух пусковых установок поражающих элементов и четырех обнаружительных блоков, сочетающих радиолокационные антенны с АФАР и инфракрасные датчики. Отработка интеграции КАЗ Iron Fist на БМП Bradley велась с 2020 года и за это время обнаружительные блоки претерпели значительные конструктивные изменения.

Руководитель Управления программ наземных боевых систем (Program Executive Office for Ground Combat Systems - PEO GCS) армии США генерал-майор Гленн Дин в марте заявил, что армия начинает закупку по крайней мере ограниченного количества КАЗ Iron Fist в результате завершения их успешной интеграции на БМП Bradley.

PEO GCS также заявило что планируемое финансирование для замены десятков старых БМП M2А2 Bradley ODS-SA, переданных из наличия армии США Украине, будет направлено на приобретение БМП варианта M2A4E1. Однако пока неясно, сколько M2A4E1 армия США в настоящее время планирует приобрести и сколько из них будет переоборудовано из БМП наличных модификаций.

Новый вариант американской боевой машины пехоты М2А4Е1 Bradley с установкой комплекса активной защиты Iron Fist Light израильской компании Elbit Systems (с) армия США

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
АФАР
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