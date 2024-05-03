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РИА Новости

Военные аналитики оценили возможности ЗРК "Бук-М3"

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Зенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс.
Источник изображения: © РИА Новости

АЦ ВКО: ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватить любые баллистические ракеты ВСУ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем ВСУ, в том числе американские тактические баллистические ракеты (ТБР) ATACMS различных модификаций, заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMS без указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России без уточнения какими. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.

"Данных о высоте и скорости полета ATACMS Block 1A из сколько-нибудь авторитетных источников нет. Экспертные мнения о скорости этих ракет разнятся – от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Последняя цифра выглядит крайне сомнительно, учитывая то, что для достижения требуемой дальности пуска основной прирост тяговооруженности придется израсходовать на выход в более высокие (и более разреженные) слои атмосферы. Однако, даже в том маловероятном случае, если максимальная скорость Block 1A доходит до 1,5 километра в секунду, его перехват ЗРК "Бук-М3" вполне возможен", - говорится в статье АЦ ВКО в журнале "Национальная оборона".

Аналитики Центра ВКО отмечают также, что ATACMS летит хоть и в разреженной, но все-таки атмосфере – на 40-50 километров ниже линии Кармана.

Линия Кармана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.

"Соответственно, после набора максимальной скорости Block 1A начинает тормозить – сначала почти незаметно, но на терминальном участке траектории, по мере входа во все более плотные слои атмосферы, падение скорости становится существенным. Причем у Block 1A оно оказывается даже больше, чем у предшественника (более легкий снаряд, при равных с более тяжелыми габаритами, быстрее набирая скорость на активном участке, быстрее и теряет ее на пассивном: при равной силе трения меньше сила инерции)", - отмечают авторы статьи.

"Скорость торможения ATACMS, конечно же, не раскрывается производителем, но о ряде других ТБР известно, что перед встречей с целью они имеют скорость в 4-5 раз меньше максимальной. Таким образом, на терминальном участке полета скорость Block 1A быстро уменьшается до 1,2 тысячи метров в секунду и продолжает падать. Тем более, что предельные характеристики цели, указанные в техническом паспорте ЗРК "Бук-М3", вероятнее всего, меньше реальных возможностей комплекса. Как показывает опыт, на практике российские средства ПВО далеко превосходят заявленные характеристики. Бьют "не по паспорту, а в цель", - заявляют аналитики Центра ВКО.

"Таким образом, реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем ВСУ", - заявляет АЦ ВКО.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Бук-M3
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