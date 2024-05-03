NASA придерживается графика запуска лунных миссий Artemis 2 и 3

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) придерживается скорректированного ранее графика запуска пилотируемых миссий в рамках лунной программы Artemis. Об этом ТАСС заявила представитель американского космического ведомства.

По ее словам, NASA и американские партнеры работают над тем, чтобы "безопасным образом" реализовать программу по "созданию основы для долгосрочного исследования Луны", высадке на поверхность естественного спутника Земли женщины и человека, не относящегося к белой расе, и "подготовке к пилотируемым полетам на Марс ради общего блага".

"NASA продолжает работать над тем, чтобы осуществить пилотируемый испытательный полет в рамках миссии Artemis 2 в сентябре 2025 года, а пилотируемый испытательный полет с целью высадки астронавтов рядом с Южным полюсом Луны в рамках миссии Artemis 3 - в сентябре 2026 года", - заявила представитель ведомства.

О переносе на год лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 NASA сообщило в январе 2024 года. Изначально их запуск планировалось осуществить в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались. При этом планы реализации миссии, предполагающей доставку астронавтов на разрабатываемую США окололунную станцию Gateway с последующей высадкой на Луну, пока не подвергаются корректировке. Запуск по-прежнему намечен на 2028 год, подчеркнула представитель NASA.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis 2) предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.

Название программы было выбрано не случайно. Древнегреческая богиня Артемида (Artemis) была сестрой Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 60-70-х годов прошлого века.

Лунная программа "Аполлон"

США отправили космический корабль Apollo-11 на Луну с помощью ракеты-носителя Saturn V 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (р. 1930).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем Apollo-17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.