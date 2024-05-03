Эксперт: обвинения США в применении РФ химоружия призваны легитимизировать атаки ВСУ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Обвинения США якобы в применении Россией химического оружия против ВСУ призваны "легитимизировать" и дать "правовое обоснование" новым террористическим атакам Киева на территорию РФ дальнобойными ракетами типа ATACMS, переданными Вашингтоном. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как отметил аналитик, сегодня на поле боя стратегическая инициатива находится в руках российских военных. На этом фоне США передают Украине новые дальнобойные виды оружия, включая ракеты ATACMS.

"Данное пропагандистское решение Пентагона призвано как бы смикшировать в целом негативное восприятие новых поставок Украине американского оружия в глазах международной общественности, а также "легитимизировать" и дать "правовое обоснование" в случае террористических атак ВСУ с использованием ракет ATACMS или других дальнобойных видов оружия типа крылатых ракет воздушного базирования. Для этого и делается вброс о том, что Россия использует химическое оружие", - пояснил собеседник агентства.

Поэтому новые санкции США в отношении войск РХБЗ и 48-го ЦНИИ Минобороны РФ "носят политизированный, предвзятый, пропагандистский характер", добавил он. Коротченко напомнил, что ранее в МО России отмечали, что именно ВСУ использовали химическое оружие против российских войск.

"Россия же строго придерживается всех тех международных обязательств, которые взяла на себя ранее. Россия не применяла и не планирует применять в зоне СВО какие-либо компоненты химического оружия против ВСУ. Для этого вполне достаточно той номенклатуры вооружений, которую сегодня успешно использует российская армия, добиваясь успехов на целом ряде направлений", - подчеркнул эксперт.

Ранее Госдеп заявил, что Россия якобы применяла против ВСУ хлорпикрин. Соответствующее заявление содержится в справке, которую обнародовала пресс-служба Госдепартамента в связи с введением Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы. На этом основании США ввели санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Кроме того, под эти рестрикции попали НИИ прикладной акустики и 48-й ЦНИИ Министерства обороны России.