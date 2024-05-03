Войти
ТАСС

Эксперт: обвинения США в применении РФ химоружия призваны легитимизировать атаки ВСУ

133
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Обвинения США якобы в применении Россией химического оружия против ВСУ призваны "легитимизировать" и дать "правовое обоснование" новым террористическим атакам Киева на территорию РФ дальнобойными ракетами типа ATACMS, переданными Вашингтоном. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как отметил аналитик, сегодня на поле боя стратегическая инициатива находится в руках российских военных. На этом фоне США передают Украине новые дальнобойные виды оружия, включая ракеты ATACMS.

"Данное пропагандистское решение Пентагона призвано как бы смикшировать в целом негативное восприятие новых поставок Украине американского оружия в глазах международной общественности, а также "легитимизировать" и дать "правовое обоснование" в случае террористических атак ВСУ с использованием ракет ATACMS или других дальнобойных видов оружия типа крылатых ракет воздушного базирования. Для этого и делается вброс о том, что Россия использует химическое оружие", - пояснил собеседник агентства.

Поэтому новые санкции США в отношении войск РХБЗ и 48-го ЦНИИ Минобороны РФ "носят политизированный, предвзятый, пропагандистский характер", добавил он. Коротченко напомнил, что ранее в МО России отмечали, что именно ВСУ использовали химическое оружие против российских войск.

"Россия же строго придерживается всех тех международных обязательств, которые взяла на себя ранее. Россия не применяла и не планирует применять в зоне СВО какие-либо компоненты химического оружия против ВСУ. Для этого вполне достаточно той номенклатуры вооружений, которую сегодня успешно использует российская армия, добиваясь успехов на целом ряде направлений", - подчеркнул эксперт.

Ранее Госдеп заявил, что Россия якобы применяла против ВСУ хлорпикрин. Соответствующее заявление содержится в справке, которую обнародовала пресс-служба Госдепартамента в связи с введением Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы. На этом основании США ввели санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Кроме того, под эти рестрикции попали НИИ прикладной акустики и 48-й ЦНИИ Министерства обороны России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
21.05.2014
Интервью Анатолия Антонова информационному агентству «Куна» (Кувейт)
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
18.12.2013
Ядерный фактор существует не для побед
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
28.09.2011
Контуры существенной силы
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
14.05.2009
Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК