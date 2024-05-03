Войти
ТАСС

В США назвали ограниченными возможности для срыва поставок для ОПК РФ из КНР

153
0
0
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Возможности американской администрации, в том числе Пентагона, препятствовать поставкам из Китая продукции, которая, по мнению Вашингтона, предназначена для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, являются ограниченными. Это признал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди.

"Думаю, внутри Министерства [обороны США] рычаги [воздействия на Пекин], которыми могут воспользоваться министр [обороны Ллойд Остин] или председатель [КНШ генерал Чарльз Браун] в плане того, чтобы сказать Китаю "не делайте этого", таковы, каковы есть. Имею в виду, они (Остин и Браун - прим. ТАСС) могут [лишь] говорить об этом [со своими китайскими коллегами], могут публично раскрыть [информацию на эту тему] в нужное время. Однако само министерство не будет, скажем, стрелять по чему бы то ни было [в целях срыва таких поставок] или предпринимать иные действия такого рода", - заявил Грейди, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

"Однако проведение этого диалога в нужное время и в нужном месте, на мой взгляд, является мощным [фактором воздействия на КНР]", - утверждал американский военачальник.

Как признал 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай не осуществляет поставок оружия и военной техники России. При этом глава американского внешнеполитического ведомства утверждал, что КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК.

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
ОПК АО
Похожие новости
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
28.05.2009
С маркой "Сделано в России"
29.08.2008
24 августа завершил работу III Международный Салон вооружения и военной техники «МВСВ-2008»
15.08.2008
ВЗАИМНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ. НА ВЫСТАВКЕ МВСВ-2008 БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ СУХОПУТНАЯ ТЕХНИКА И ПРОДУКЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
01.04.2008
Вооружённые без силы
28.03.2008
Мясорубка цвета хаки. Российская оборонка прирастает газовозами и бытовой техникой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК