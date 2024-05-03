В США назвали ограниченными возможности для срыва поставок для ОПК РФ из КНР

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Возможности американской администрации, в том числе Пентагона, препятствовать поставкам из Китая продукции, которая, по мнению Вашингтона, предназначена для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, являются ограниченными. Это признал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди.

"Думаю, внутри Министерства [обороны США] рычаги [воздействия на Пекин], которыми могут воспользоваться министр [обороны Ллойд Остин] или председатель [КНШ генерал Чарльз Браун] в плане того, чтобы сказать Китаю "не делайте этого", таковы, каковы есть. Имею в виду, они (Остин и Браун - прим. ТАСС) могут [лишь] говорить об этом [со своими китайскими коллегами], могут публично раскрыть [информацию на эту тему] в нужное время. Однако само министерство не будет, скажем, стрелять по чему бы то ни было [в целях срыва таких поставок] или предпринимать иные действия такого рода", - заявил Грейди, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

"Однако проведение этого диалога в нужное время и в нужном месте, на мой взгляд, является мощным [фактором воздействия на КНР]", - утверждал американский военачальник.

Как признал 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай не осуществляет поставок оружия и военной техники России. При этом глава американского внешнеполитического ведомства утверждал, что КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК.

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".