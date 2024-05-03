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ТАСС

КНР выступила против незаконных односторонних санкций США

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Арина Халина/. Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - подчеркнул дипломат, комментируя введенные Вашингтоном в среду антироссийские санкции, затронувшие в том числе 21 компанию из КНР.

Китай занимает справедливую и объективную позицию по Украине, никогда не поставлял вооружения сторонам конфликта, отметил Лю Пэнъюй.

"Нормальное торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран", - подчеркнул дипломат. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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