США расширили санкционные списки против РФ, добавив авиакомпанию "Победа", ряд предприятий

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США в среду ввели новые санкции, связанные с Россией, против примерно 300 физических и юридических лиц, сообщает американский Минфин.

В частности, под санкции попала авиакомпания "Победа".

Ограничения также введены против ряда заводов, в том числе автозавода "Урал", Брянского автомобильного завода, Ярославского моторного завода, "Фрязинского завода мощных транзисторов", "Владимирского завода прецизионных сплавов" и завода "Протон".

Среди санкционируемых компаний - "Сибантрацит", компании из группы IBS и "Группа Астра".

Кроме того, в санкционные списки внесено более 10 морских судов.

"Новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также компании и физлиц в третьих странах, которые помогают Россию приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной", - сказано в пресс-релизе Минфина США.