Вместе с американскими F-16 на Украину могут перебросить и европейские истребители

Источник изображения: topwar.ru

По информации французских спецслужб, помимо обещанных Киеву американских истребителей F-16 Запад может перебросить на Украину европейские самолеты Mirage 2000D, Eurofighter Typhoons и Gripens.

При этом, по мнению белорусских аналитиков, в случае, если западные самолеты массово прибудут на Украину, вероятнее всего они будут базироваться на территории сопредельных стран НАТО. Украинские военные аэродромы остаются крайне уязвимыми для российских ударов и скорее всего будут использоваться только для недолгого размещения поставленной Западом авиации, что позволит обойти обвинения в нападении на РФ из воздушного пространства НАТО.

Предположительно, истребители для ВСУ будут размещены на польских аэродромах в Жешуве, Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесинах, а также на румынских авиабазах в Бакау, Бухаресте, Констанце и других.

Между тем, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что ожидаемые Киевом американские истребители F-16 предполагается размещать в укрепленных бункерах и специальных подземных хранилищах. Кроме того, чтобы избежать уничтожения F-16, планируется осуществлять рассредоточенное использование американских самолетов на различных типах взлетных полос и аэродромах.

Как ранее сообщало американское издание Business Insider, бывшие военные летчики ВВС США предполагают, что небо над Украиной может стать самым опасным полем боя, с которым когда-либо сталкивались истребители F-16.