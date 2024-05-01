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ТАСС

На Украине хотят привлечь женщин к разминированию

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Военнослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Marienko

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Украинские власти хотят обеспечить активное участие женщин в процессе разминирования. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко, оправдывая инициативу гендерным равенством.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений, как разминирование", - цитирует ее слова пресс-служба на сайте министерства.

По ее словам, активное привлечение женщин будет способствовать повышению оперативности и эффективности процесса разминирования. Свириденко уточнила, что в настоящее время средний уровень участия женщин среди всех государственных и негосударственных операторов противоминной деятельности на Украине составляет около 30%, однако власти стремятся увеличить этот показатель.

Однако затем министр признала, что истинная причина кроется в дефиците кадров. "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, нам нужно больше операторов по разминированию, больше техники, обучения саперов", - добавила она.

Женское подразделение операторов БПЛА

Накануне бывший депутат Игорь Луценко, который сейчас командует ротой операторов ударных дронов, заявил, что на Украине впервые сформируют женское подразделение, которое будет использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По его словам, это будет "небольшое добровольческое подразделение". Отбор предусмотрен на конкурсной основе. Для этого будет оцениваться способность женщин, желающих вступить в подразделение, выполнять боевые задачи и проходить обучение. Далее после проверки Службой безопасности Украины будет приниматься финальное решение о зачислении в подразделение.

Как указало издание "Страна", Украина все чаще привлекает женщин к выполнению задач в армии. Отмечается, что время от времени в украинском обществе активизируется обсуждение идей о мобилизации женщин или о предоставлении им больше возможностей служить в ВС Украины, что освободит часть мужчин для передовой. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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