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Киевский режим, как и положено всякой стремящейся к абсолюту ради самосохранения власти, всеми способами старается взять под контроль информацию, получаемую гражданами страны. После того как по решению сооснователя популярного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова в нем стали блокировать все боты, включая украинские, которые собирают информацию по дислокации и передвижению воинских частей и другие данные, касающиеся военного конфликта, в украинских пабликах началась настоящая истерика. И не важно, что такие меры Дуров принял вроде как по призыву киевских пропагандистов блокировать исключительно российские паблики подобной тематики. Как объяснил сам владелец «телеги», правила должны быть едиными для всех.

И вот, видимо в отместку, киевские власти начали обсуждение с Евросоюзом возможности регуляции мессенджера Telegram, включая государственную модерацию контента с последующими наказаниями в виде штрафов и даже полной блокировки сервиса в стране. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк.

В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне

— цитируют заявление чиновницы украинские СМИ.

В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза. Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram.

При этом такое решение может вызвать серьезное недовольство у пользователей украинского сегмента интернета. По данным опросов, именно «Телеграм» является самой популярной интернет-площадкой для общения и ознакомления с новостным контентом. Более половины украинцев (53%) выбирают этот мессенджер для получения актуальной информации. Второе и третье места делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые - 42%) и YouTube (40%). А вот созданный по инициативе офиса Зеленского и полностью контролируемый Банковой круглосуточный телемарафон используют для получения информации лишь 37% украинцев.

Именно поэтому с подачи киевского режима заявления о запрете или регуляции популярного мессенджера Telegram не перестают звучать в украинском инфополе. Похоже, что общество подготавливают нужными заявлениями перед тем, как законодательно «урегулировать» информационное поле Telegram, в том числе запретить его. Ну что сказать, похоже, Украина намеревается сделать еще один шаг к «свободе и демократии».