Турецкая пресса: некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений

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По информации турецкого издания Hurriyet, руководство ряда стран Запада выступило с предложением прекратить продажу вооружений Израилю.

Как сообщают источники турецкой газеты, представители Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и ряда других стран в ходе прошедшей в Эр-Рияде двухдневной встречи обсудили возможные элементы давления, которые возможно применить против Тель-Авива и его союзников. При этом участники встречи назвали главной целью обеспечение включения в пакет давления на Израиль максимально возможное количество стран.

Как сообщает близкий к правительственным кругам колумнист Hurriyet Ханде Фырат, некоторые западные страны выразили готовность поддержать эту инициативу, максимально сократив продажи Израилю оружия и ограничив ему доступ к своим технологиям.

Также отмечается, что в число предложений также входит ограничение Израилю воздушного пространства и бойкот Олимпийских игр во Франции, если в них будут принимать участие израильские спортсмены.

В то же время, как сообщает американское издание Axios, Конгресс США угрожает Международному уголовному суду (МУС) из-за возможного проведения этим органом расследования в отношении руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом сообщается, что конгрессмены от обеих партий предупредили МУС, что возможная выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.