Сенатор Бондарев заявил, что силы ПВО РФ успешно отражают атаки ракет ATACMS

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно борются с тактическими баллистическими ракетами ATACMS, которые США поставляют Украине, а российская разведка будет оперативно выявлять новые места поставленных ракет. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в ночь с 29 на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крыму ракетами ATACMS, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО. Глава республики Сергей Аксенов предупредил, что на территории Симферопольского района обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы ATACMS.

"Для подразделений ПВО России данная ракета сложности не представляет. Наши ЗРС С-300 и ЗРС С-400 "Триумф" успешно борются с ракетами подобного типа. Войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели", - написал сенатор в Telegram-канале.

Бондарев убежден, что в дальнейшем российская разведка сможет оперативно выявлять новые места хранения поставленных ракет ATACMS, а также "места дислокации применяющих их подразделений ВСУ". "А в дальнейшем авиация Воздушно-космических сил России сможет нанести по этим целям высокоточные удары", - отметил он.

Военная помощь Киеву

20 апреля Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает выделение Киеву около $61 млрд, а также передачу украинским военным ракет ATACMS. 24 апреля президент США Джо Байден подписал этот закон.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, ВСУ смогут использовать поставленные США баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму. Издание отметило, что Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США поставками дальнобойных ракет Киеву не изменят исход специальной военной операции, Россия все равно победит, но у Украины будет больше жертв.