Войти
ТАСС

Экипаж пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю

362
0
0
Экипаж "Шэньчжоу-17"
Экипаж пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17".
Источник изображения: assets.bwbx.io

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" благополучно вернулся на Землю после шести месяцев нахождения на орбитальной станции КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спускаемая капсула с тремя тайконавтами приземлилась на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Их миссия включала научные эксперименты и испытания различного полезного груза, а также осуществление внекорабельной деятельности, в частности, проведение монтажных и ремонтных работы в космосе. Кроме того, тайконавты занимались сбором эксплуатационных данных, выполняли задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.

Центральное телевидение Китая в прямом эфире вело трансляцию процесса возвращения спускаемой капсулы. В настоящее время специалисты поисково-спасательного отряда осматривают находящихся внутри нее трех тайконавтов и помогают им выбраться наружу.

Ротация на китайской орбитальной станции "Тяньгун" была осуществлена 28 апреля. К работе на ней приступил экипаж корабля "Шэньчжоу-18", который проведет на орбите около шести месяцев и вернется на Землю в конце октября.

Космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту был успешно выведен на орбиту 25 апреля. Экипаж корабля составляют тайконавты Е Гуанфу, являющийся командиром корабля, Ли Цун и Ли Гуансу.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Проекты
Луна
Марс
Шэньчжоу
Похожие новости
29.04.2024
СМИ: на космической станции КНР провели ротацию экипажей кораблей "Шэньчжоу"
29.11.2016
Космос по-китайски
17.10.2011
Луна как предчувствие
23.05.2011
Китай занимает в космосе нишу СССР
20.05.2011
США опасаются космического оружия КНР
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах