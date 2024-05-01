Экипаж пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" благополучно вернулся на Землю после шести месяцев нахождения на орбитальной станции КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спускаемая капсула с тремя тайконавтами приземлилась на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Их миссия включала научные эксперименты и испытания различного полезного груза, а также осуществление внекорабельной деятельности, в частности, проведение монтажных и ремонтных работы в космосе. Кроме того, тайконавты занимались сбором эксплуатационных данных, выполняли задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.

Центральное телевидение Китая в прямом эфире вело трансляцию процесса возвращения спускаемой капсулы. В настоящее время специалисты поисково-спасательного отряда осматривают находящихся внутри нее трех тайконавтов и помогают им выбраться наружу.

Ротация на китайской орбитальной станции "Тяньгун" была осуществлена 28 апреля. К работе на ней приступил экипаж корабля "Шэньчжоу-18", который проведет на орбите около шести месяцев и вернется на Землю в конце октября.

Космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту был успешно выведен на орбиту 25 апреля. Экипаж корабля составляют тайконавты Е Гуанфу, являющийся командиром корабля, Ли Цун и Ли Гуансу.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества.