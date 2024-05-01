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Военное обозрение

Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

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Источник изображения: topwar.ru

Представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов администрации Джо Байдена рассматривают варианты ограничения импорта российского обогащенного урана, включая запрет, пишет американское издание Bloomberg.

Однако в Белом доме хотят, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, потому что отменить закон сложнее, чем отменить решение исполнительной власти, отмечает издание.

В Совета национальной безопасности отметили, что для создания безопасной цепочки поставок ядерного топлива, «независимой от враждебного влияния» необходимо решение Конгресса, что даст также толчок для американской промышленности в производстве этого топлива на своей территории.

По данным Министерства энергетики США, Россия находится на первом месте по поставкам обогащенного урана в Штаты и получает от его продажи около одного миллиарда долларов в год.

Однако, хотя власти страны и заявляют, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США», замена этих поставок, по словам экспертов, может оказаться сложной задачей и привести к увеличению его стоимости на 20%.

Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей проголосовала за запрет импорта обогащенного российского урана с определёнными оговорками. Однако этот запрет пока не одобрил сенат, где по этому поводу нет согласия.

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Россия
США
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Ядерный щит
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