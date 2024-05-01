Минобороны РФ показало кадры сборки и испытания БПЛА в тыловой зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные наладили разработку и производство малогабаритных беспилотников в прифронтовой тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующие кадры мастерских по сборке дронов и их испытания на полигоне во время посещения первым зампредом правительства — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым показало российское военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

После сборки коптеры различного назначения, как разведывательные, так и ударные проходят испытания на специальном полигоне. После этого они оперативно поступают в распоряжение бойцов на передовой, благо дело, до ЛБС от мастерских, что называется, рукой подать.

Источник изображения: topwar.ru

Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Помимо БПЛА, которые постоянно совершенствуются с учетом их боевого применения, на данной производственной площадке налажен выпуск и тестирование средств связи и портативных детекторов дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя правительства и замминистра обороны РФ лично побывали на производственной площадке и полигоне. Операторы беспилотников, в том числе FPV-дронов, продемонстрировали их применение в качестве средства для сброса боеприпасов, нанесения ударов по целям, имитирующим укрытия, пункты управления и военную технику противника.

Как объяснил один из военных, отвечая на вопрос Мантурова, при сборке дронов большое значение уделяется качеству. Кроме того, при разработке беспилотников и другого оборудования максимально учитываются замечания и пожелания наших бойцов.