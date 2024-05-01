Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ показало кадры сборки и испытания БПЛА в тыловой зоне СВО

408
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные наладили разработку и производство малогабаритных беспилотников в прифронтовой тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующие кадры мастерских по сборке дронов и их испытания на полигоне во время посещения первым зампредом правительства — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым показало российское военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

После сборки коптеры различного назначения, как разведывательные, так и ударные проходят испытания на специальном полигоне. После этого они оперативно поступают в распоряжение бойцов на передовой, благо дело, до ЛБС от мастерских, что называется, рукой подать.

Источник изображения: topwar.ru

Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Помимо БПЛА, которые постоянно совершенствуются с учетом их боевого применения, на данной производственной площадке налажен выпуск и тестирование средств связи и портативных детекторов дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя правительства и замминистра обороны РФ лично побывали на производственной площадке и полигоне. Операторы беспилотников, в том числе FPV-дронов, продемонстрировали их применение в качестве средства для сброса боеприпасов, нанесения ударов по целям, имитирующим укрытия, пункты управления и военную технику противника.

Как объяснил один из военных, отвечая на вопрос Мантурова, при сборке дронов большое значение уделяется качеству. Кроме того, при разработке беспилотников и другого оборудования максимально учитываются замечания и пожелания наших бойцов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Цаликов Руслан
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.05.2024
Мантуров и Цаликов в зоне СВО проверили работу новых беспилотников - Минобороны России
01.05.2024
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО
08.01.2024
Выездное заседание совета технополиса «ЭРА» прошло под Новороссийском
08.01.2024
Резиденты и участники ВИТ "Эра" продемонстрировали средства борьбы с БПЛА
09.10.2023
Мантуров провел стратегическую сессию по военным робототехническим комплексам
28.08.2023
В технополисе "Эра" обсудили вопросы применения БПЛА и искусственного интеллекта
16.08.2023
Мантуров: новый виток развития ОПК станет основой для усиления позиций России на мировом рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах