Корабли "Тайфун" и "Виктор Великий" будут спущены на воду в мае в один день

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий" состоится в мае. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В мае на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоится торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спуск кораблей состоится в один день. В церемонии примут участие высшие офицеры главного командования ВМФ, а также представители судостроительной отрасли и руководства региона.

Отмечается, что оба корабля относятся к кораблям третьего ранга. Они обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением, что предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.

В Минобороны РФ добавили, что малый ракетный корабль проекта 22800 является самым малым носителем крылатых ракет "Калибр", которые несут службу в составе Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, успешно выполняя задачи по нанесению ракетных ударов по береговым объектам противника. Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий" разработан Северным проектно-конструкторским бюро с применением модульной концепции вооружения.