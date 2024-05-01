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ТАСС

Корабли "Тайфун" и "Виктор Великий" будут спущены на воду в мае в один день

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Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий" состоится в мае. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В мае на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоится торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спуск кораблей состоится в один день. В церемонии примут участие высшие офицеры главного командования ВМФ, а также представители судостроительной отрасли и руководства региона.

Отмечается, что оба корабля относятся к кораблям третьего ранга. Они обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением, что предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.

В Минобороны РФ добавили, что малый ракетный корабль проекта 22800 является самым малым носителем крылатых ракет "Калибр", которые несут службу в составе Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, успешно выполняя задачи по нанесению ракетных ударов по береговым объектам противника. Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий" разработан Северным проектно-конструкторским бюро с применением модульной концепции вооружения. 

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